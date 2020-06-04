Курс гривны продолжает падать по отношению к евро

04.06.2020, 6:35, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на пять копеек: с 26,80 грн/$ до 26,75 грн/$.

Гривна к евро подешевела на четыре копейки: с 29,92 грн/€ до 29,96 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался тем же – 3,90 грн за 10 руб.

Накануне курс гривны к евро снизился на 12 копеек.