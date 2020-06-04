Курс гривны продолжает падать по отношению к евро
04.06.2020, 6:35, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 июня.
Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на пять копеек: с 26,80 грн/$ до 26,75 грн/$.
Гривна к евро подешевела на четыре копейки: с 29,92 грн/€ до 29,96 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался тем же – 3,90 грн за 10 руб.
Накануне курс гривны к евро снизился на 12 копеек.
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