Зеленский нарушил нормы карантина

04.06.2020, 6:30, Новости дня

Офис украинского президента опубликовал фотографию, на которой Владимир Зеленский, члены его команды и власти Хмельницкого нарушают нормы карантина, действующие на Украине.

На фото Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и глава областной администрации Дмитрий Габинет сидят за столиком в помещении одного из кафе в Хмельницком.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный. Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», – говорится в сообщении офиса в Facebook.

При этом сейчас на Украине размещение гостей в кафе разрешено только на летних площадках. Полноценная работа кафе будет возобновлена только с 5 июня.

Также на фото присутствует главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он находится не за столиком.

Ни на Зеленском, ни на остальных представителях украинской власти нет медицинских масок.

Напомним, глава минздрава Украины Максим Степанов предложил продлить карантин до 22 июня, но с несколькими смягчениями.