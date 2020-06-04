 

Экс-глава Союза биатлонистов РФ призвал лишить СБР аккредитации

04.06.2020, 6:30, Новости дня

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов РФ Александр Тихонов призвал министра спорта Олега Матыцина лишить СБР аккредитации.

Тихонов в блоге заявил, что «большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждешь ни от кого». Он попросил Министерство спорта «принять серьезные меры для спасения отрасли». 

Олимпийский чемпион призвал Матыцина «прекратить это безобразие» и «лишить их аккредитации, прекратить финансирование, пока не уйдет все это правление».

Сейчас правление СБР предпринимает попытки провести перевыборы, чтобы убрать Владимира Драчева с должности президента союза, передает RT.



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