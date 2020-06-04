 

Переболевшая коронавирусом Алена Бабенко дала несколько советов россиянам с COVID-19

04.06.2020, 6:30, Разное

Вылечившаяся от коронавируса актриса Алена Бабенко дала несколько советов россиянам, заболевшим COVID-19. Она посоветовала им не бояться недуга, следовать советам медиков и не паниковать, поскольку не у всех пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.
Сама Алена Бабенко считает, что заразилась коронавирусом из-за участия в шоу «Танцы со звездами». Однако актриса не согласна с заявлениями, что программу проводить не стоило, ведь это работа артистов — «создавать людям настроение». Кроме того, знаменитость ничуть не сожалеет о том, что ей удалось попасть в этот проект.

Также Алена Бабенко пожелала всем тем, кто заразился коронавирусом не паниковать и не бояться, поскольку страшного в этом деле ничего нет. Медики уже отработали схему лечения тех, у кого COVID-19 протекает в легкой или тяжелой формах. Актриса рекомендует слушаться врачей и помогать им в создании хорошего настроения. Многие медики жалуются, что люди с диагнозом коронавирус «приходят к ним умирать».



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