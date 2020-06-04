 

В Вашингтоне полицейские оттеснили участников акции протеста от Белого дома

04.06.2020, 5:45, Новости дня

В Вашингтоне правоохранители оттеснили участников акции протеста еще дальше от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом.

Полицейские начали движение. Пройдя порядка 50 метров, они оставили протестующим небольшой пятачок, на котором все смогли уместиться, потому что с наступлением темноты люди начали расходиться по домам.

 

Акция проходит мирно, участники постепенно расходятся. В небе появился вертолет, сообщает РИА Новости. В 23:00 по местному времени (6:00 по времени Москвы) в городе начнется комендантский час.

Ранее СМИ передавали, что подступы к Белому дому были перекрыты тяжелой техникой.

Протесты и беспорядки в городах Соединенных Штатов начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. После инцидента четверых полицейских уволили, одному было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах США ввели комендантский час.



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