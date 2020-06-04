 

Falcon-9 вывел на орбиту 60 спутников Starlink, а его первая ступень вернулась на Землю

04.06.2020, 5:45, Новости дня

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал. Через 15 минут после взлета она подняла на орбиту 60 спутников Starlink, которые предназначены для создания дешевого и высокоскоростного интернет-канала и технических передатчиков, которые будут осуществлять связь Земли и орбиты.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу-дрон в океане. Она названа Just Read The Instructions – "Просто прочти инструкции". У Илона Маска есть традиция — называть беспилотные платформы именами кораблей из рассказов шотландского писателя-фантаста Иэна Бэнкса. Вторая платформа Маска для посадки ступеней называется Of Course I Still Love You – "Конечно, я все еще тебя люблю".

С помощью ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту ранее выводились спутники миссии Telstar 18 VANTAGE (2018 год), миссии Iridium-8 (2019 год) и две миссии Starlink (2019 и 2020 годы).

Рабочая высота спутников Starlink – 550 километров. Они поднимутся на нее, включив свои бортовые ионные двигатели. Однако до того, как аппараты выйдут на рабочую орбиту, инженеры SpaceX проведут их диагностику.



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