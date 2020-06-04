Власти Кыргызстана обвинили журналистов «Радио Свобода» в получении взятки

04.06.2020, 5:30, Новости дня

Служба госбезопасности Кыргызстана сделала необоснованные заявления о том, что журналисты Кыргызской службы «Радио Свобода» получили 100 тысяч долларов от человека, который, по его собственному признанию, занимался отмыванием денег, и являлся источником информации для журналистов в крупном антикоррупционном расследовании, которое «Радио Свобода» вело в Кыргызстане.

Заявление было предъявлено следователями 2-го июня на слушаниях в парламенте по делу об убийстве Айеркена Саймаити, китайского бизнесмена уйгурского происхождения, который в течение нескольких лет выводил из Кыргызстана сотни миллионов долларов.

Президент Радио «Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС) Джейми Флай заявил, что обвинения, по всей видимости, являются «местью» журналистам со стороны «коррумпированных людей, стремящихся защитить свое богатство и власть».

До убийства Саймаити, которое произошло в ноябре в Стамбуле, он предоставил репортерам множество финансовых отчетов, показывающих, как он вывел деньги из Кыргызстана с помощью денежных переводов и контрабандистов.

После смерти Саймаити Кыргызская служба «Радио Свобода», Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и кыргызстанский сайт Kloop опубликовали расследование под названием «Грабеж и покровительство в сердце Центральной Азии».

Расследование, в котором также был замешан зампредседателя Государственного таможенного агентства Кыргызстана Раимбек Матраимов – журналисты обвинили его в коррупции, связанной с деньгами, вывезенными Саймаити из страны – вызвало уличные протесты в Кыргызстане после публикации в ноябре.

Матраимов и его родственники отрицали какие-либо связи с Саймаити, а также случаи коррупции в таможенной службе Кыргызстана. Он и его семья подали иск о клевете против авторов расследования.

Самидин-уулу Сагынбек, руководитель следственной группы службы безопасности, сообщил парламентской комиссии, что следователи получили показания от двух свидетелей, которые заявили, что Саймаити заплатил 100 тыс. долларов журналистам из Кыргызской службы «Радио Свобода» («Радио Азаттык»).

На вопрос журналиста «Азаттык», есть ли у следователей другие доказательства предполагаемой оплаты, Сагынбек ответил отрицательно.

Али Токтакунов, журналист «Радио Азаттык», возглавлявший работу над расследованием, получал угрозы расправы в связи с публикацией и стал одним из ответчиков по иску Матраимова о клевете.

Глава РСЕ/РС подтвердил, что ранее в этом году Матраимов попытался заморозить банковский счет кыргызского «Радио Азаттык».

«Мы осуждаем такие попытки искажать правду и вновь призываем кыргызстанские власти обеспечить, чтобы лица, ответственные за угрозы и попытки запугать журналистов, связанных с этой историей, были привлечены к ответственности за свои действия», – добавил он.

Следователи заявили, что перед смертью Саймаити был вовлечен в конфликт из-за денег с Хабибулой Абдукадыром, уйгурским бизнесменом с казахским паспортом, который занимался грузоперевозками и продажей недвижимости в Центральной Азии, Европе, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

Саймаити перевел сотни миллионов долларов по всему миру для Абдукадыра, который был практически неизвестен широкой публике до тех пор, пока в ноябре не было опубликовано расследование «Радио Азаттык».

Ссылаясь на показания неких свидетелей, Сагынбек из Службы безопасности Кыргызстана заявил, что Саймаити нанял журналистов, чтобы оказать давление на Абдукадыра для разрешения предполагаемого финансового конфликта.

Одним из свидетелей, чьи видеопоказания были представлены на слушании, является Эркин Сопоков, бывший генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле.

Автомобиль Сопокова был найден припаркованным возле стамбульского кафе, где Саймаити был убит, сам дипломат впоследствии ушел в отставку.

После его увольнения и возвращения в Кыргызстан Сопоков был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением: он позволил Саймаити и другим людям использовать автомобиль консульства. Его также обвиняли в незаконном обогащении.

Следователи не предоставили никаких документальных или иных доказательств, подтверждающих заявления свидетелей, в том числе утверждения о том, что Саймаити сфабриковал документы, которые он предоставил журналистам.

В заявлении OCCRP говорится, что Служба безопасности Кыргызстана «сосредоточилась на расследовании дела об убийстве жертвы – одного из источников этой истории – и на самих журналистах».

«Агентство опиралось на двух свидетелей, один из которых утверждал, что журналисты использовали сфабрикованные документы, а другой – о ненадлежащем поведении со стороны репортера «Радио Свобода». Ни одно из этих утверждений не было поддержано документальными доказательствами, оба обвинения основаны на слухах», – говорится в заявлении OCCRP.

Расследование, проведенное РСЕ/РС, OCCRP, было удостоено престижной премии имени Тома Реннера за 2019 год, учрежденной некоммерческой организацией Investigative Reporters and Editors за наиболее выдающиеся репортажи об организованной преступности.