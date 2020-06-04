Праймериз в восьми штатах: неразбериха и очереди на избирательных участках

04.06.2020, 5:30, Новости дня

Путаница, жалобы на потерянные бюллетени для голосования по почте и длинные очереди на избирательных участках – так во вторник прошли первичные выборы (праймериз) в восьми штатах и Округе Колумбия, состоявшиеся на фоне пандемии коронавируса и массовых беспорядков в крупнейших американских городах.

Наиболее масштабное голосование с момента начала пандемии в середине марта является «тренировкой» перед всеобщими выборами, которые намечены на 3-е ноября.

Во всех штатах, где во вторник состоялись выборы, власти предлагали голосование по почте в качестве безопасной альтернативы во время вспышки коронавируса, одновременно резко сократив количество избирательных участков. В результате во многих штатах было запрошено и разослано большое количество бюллетеней для голосования по почте, а многие избиратели пожаловались, что они не получили запрошенные документы и не знали, где они могут проголосовать.

Первичные выборы состоялись в Индиане, Мэриленде, Род-Айленде, Айове, Монтане, Нью-Мексико, Южной Дакоте и в Округе Колумбия.

О проблемах с голосованием стало известно в Пенсильвании, где некоторые избирательные участки открылись поздно, а в трех округах вышли из строя машины для голосования.

В штате Индиана правозащитники сообщили о том, что многие избиратели не получили открепительных почтовых бюллетеней, запрошенных ими. Это способствовало длинным очередям в округе Марион, в который входит Индианаполис. Там во вторник было открыто только 22 избирательных участка.

На большинстве участков по всей стране применялись меры соблюдения безопасности в условиях вспышки коронавируса, в том числе маски, дезинфицирующие средства и социальное дистанцирование людей в очередях.

Голосование в некоторых районах также было осложнено массовыми протестами. Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что комендантский час в городе будет введен в действие через 30 минут после закрытия избирательных участков. В Вашингтоне избиратели и работники избирательных участков не должны были соблюдать комендантский час, введенный в городе, начиная с 19:00, сообщила мэр Мюриэл Баузер.

Власти многих округов сообщили, что подсчет бюллетеней, присланных по почте, может привести к задержкам оглашения результатов. В Пенсильвании губернатор Том Вольф продлил срок для получения бюллетеней по почте со 2-го по 9-е июня в шести округах, включая Филадельфию.

В семи штатах состоялись первичные выборы в местные законодательные органы.