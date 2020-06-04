 

Москвичка продала собственного ребенка приятелям и заявила о похищении

04.06.2020, 5:30, Разное

Жительница Москвы рискует сесть в тюрьму на длительный срок. Женщина продала своего грудного ребенка знакомой семейной паре.

Когда мать злоумышленницы забила тревогу, москвичка сообщила, что малыша забрали против ее воли. Теперь женщине предстоит понести наказание по статьям о торговле людьми и заведомо ложном доносе, сообщает телеграм-канал “Baza”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Учеными обнаружен ген бессмертия у растений

26.05 / Мнение: Как резиновый портрет Дориана Грея стал классикой ужасов США

10.05 / «Я не домашний алкоголик»: Михаил Ефремов пожаловался, что во время карантина не может пить «как раньше»

01.04 / Учёные из Греции выявили, что коронавирус медленнее распространяется в странах с тёплым климатом

07.04 / Ученые определили показатель крови, предсказывающий смерть от коронавируса

24.04 / Эксперты назвали полезные для употребления во время пандемии витамины

19.04 / Фирма LG впервые показала новый дизайнерский смартфон LG Velvet

27.04 / Скандалы: Российские следователи победили Apple

20.05 / Мнение: О невольном перехвате стратегического лидерства у Америки

27.05 / Мнение: Письмо: “Ушла романтика, остались помидоры”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска