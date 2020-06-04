Эмму Уотсон раскритиковали за малоактивное участие в акции против расизма

04.06.2020, 5:30, Разное

Участникам акции против расизма не понравилось то, как именно актриса Эмма Уотсон присоединилась к флешмобу Blackout Tuesday. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram три черных квадрата, но выделила их белыми рамками, что не понравилось активистам.

Пользователи социальной сети выразили возмущение по этому поводу, а также рассказали Эмме Уотсон, что та до сих пор не высказалась о проблеме и не помогла активистам материально. Они напомнили актрисе, что ее аккаунт имеет высокую посещаемость, поэтому знаменитость могла бы опубликовать ссылки на петицию или сбор пожертвований.

Эмма Уотсон сразу отреагировала на критику. Она понимает, что расизм продолжает проявляться, поэтому актриса собирается использовать все свои социальные сети, чтобы распространять об этом информацию. Знаменитость сообщила, что не может представить, какие чувства испытывают протестующие, но она не собирается сидеть, сложа руки.

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