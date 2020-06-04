Мнение: Гуталиновая революция

04.06.2020, 5:25, Разное

Судя по идущим сообщениям, события в США идут на спад. Что в целом неудивительно – спонтанный бунт-мародерство не может повышать свой градус сам по себе. Уже поэтому на цветную революцию (ее у нас уже назвали несколько нетолерантно "Гуталиновой") происходящее не тянет.

Со снижением беспорядков растут активность Трампа. Он уже не рекомендует, а требует от губернаторов немедленного ввода в города подразделений Нацгвардии, в противном случае грозит ввести в проблемные районы армию. Если Нацгвардия подчиняется штатам, то армия – это епархия президента.

Ввод армии будет означать, что власти штатов (в основном те, который находятся под управлением демократов), куда могут войти армейские подразделения, утратили контроль над обстановкой, что вряд ли даст им очков. Зато может принести очки Трампу.

Так или иначе, но пока все идет к тому, что взрыв недовольства (частично объективно существующего, частично криминальной попытки поживиться) идет на спад. Очередной заход демократов "под Трампа" снова не удался. Но сама по себе обстановка вполне показательна – предвыборная борьба из привычной митинговой и медийной перемещается в поле прямых столкновений, где правила уже никто соблюдать не намерен. А значит – чем ближе ноябрь, тем более ожесточенные будут происходить схватки.

Кстати, вполне может случиться, что и нынешние события приобретут новую динамику. Революция в Египте прошла в две стадии, когда вторая началась в момент усталости и разброда протестующих. Киевский майдан тоже почти разошелся, как вдруг произошло "зверское избиение детей", после чего началась вторая, и гораздо более ожесточенная стадия процесса. Две стадии – это тоже своего рода фишка американских технологов. Опыт есть, так что исключать его применения в самих США не стоит.