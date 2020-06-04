Администрация Трампа ограничила полеты некоторых китайских авиакомпаний

04.06.2020, 5:18, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение с 16 июня запретить полеты в США для четырех китайских авиакомпаний. Об этом сообщается на странице министерстве транспорта США в Facebook.

В соответствующем документе, который опубликован на сайте ведомства, отмечается, что запрет вступит в силу 16 июня. Однако это может случиться раньше, если соответствующее решение будет принято Трампом. Эта мера затрагивает семь авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.

Ограничения вводятся в связи с тем, что власти Китая не предоставили “американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двухсторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из Китая”.

По информации издания, в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме.

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