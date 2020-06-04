Администрация Трампа ограничила полеты некоторых китайских авиакомпаний

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04.06.2020, 5:18, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение с 16 июня запретить полеты в США для четырех китайских авиакомпаний. Об этом сообщается на странице министерстве транспорта США в Facebook.

В соответствующем документе, который опубликован на сайте ведомства, отмечается, что запрет вступит в силу 16 июня. Однако это может случиться раньше, если соответствующее решение будет принято Трампом. Эта мера затрагивает семь авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.

Ограничения вводятся в связи с тем, что власти Китая не предоставили “американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двухсторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из Китая”.

По информации издания, в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме. 

Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года из-за распространения коронавирусной болезни.

Today the U.S. Department of Transportation issued an order suspending the scheduled passenger flights of Chinese…

Posted by U.S. Department of Transportation on Kolmapäev, 3. juuni 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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