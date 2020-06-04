В Харьковской области выздоровело больше половины медиков, заболевших COVID-19

04.06.2020, 5:18, Новости дня

Всего в Харьковской области подтверждено 242 случая заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, 152 из них выздоровели. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на данные Харьковской облгосадминистрации.

По данным ОГА, всего в регионе подтвержден 1131 случай инфицирования, из них 518 человек выздоровели, 48 умерли. В больницах на сегодняшний день находится 196 человек, из которых один пациент в реанимации подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, четверым назначена кислородная поддержка.

Также госпитализировано 163 человека с подозрением на COVID-19. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 1893 подозрения на COVID-19, 524 из них не подтвердились, 238 находятся на стадии проверки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 3 июня в мире коронавирусом заразилось 6,4 млн человек, умерло 380,7 тыс., выздоровело около 2,74 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440. Харьковская область по количеству подтвержденных случаев находится на девятом месте в Украине.