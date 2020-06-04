 

В “Агро Газ Трейдинг” заявили, что у компании отсутствует задолженность перед Одесским припортовым заводом

04.06.2020, 5:18, Новости дня

По состоянию на начало июня 2020 года у компании “Агро Газ Трейдинг” (АГТ) отсутствует задолженность перед Одесским припортовым заводом (ОПЗ), говорится в заявлении компании.

АГТ, которая является поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, также провела “авансовые платежи в пользу завода для обеспечения его финансовой устойчивости”.

“В марте 2020 года АГТ повысила ставки по толлинговому соглашению, и по состоянию на сегодня компания работает со ставками $39 и $51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12,5 млн грн, которые были направлены на энергомодернизации предприятия и повышение зарплат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что переплаты от АГТ “выступают дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ”.

По данным компании, за время сотрудничества с АГТ (с августа 2019 года) ОПЗ переработал 538 млн м³ газа, из которого изготовил 669,7 тыс. тонн карбамида и 61,6 тыс. тонн аммиака. Продукция в дальнейшем поставлялась на рынки стран ЕС, Северной Америки, Азии и Африки.

3 июня СМИ писали, что Одесский припортовый завод недополучает около $5–7 млн ежемесячно из-за сотрудничества с АГТ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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