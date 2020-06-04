 

Киев оценил диалог с Москвой

04.06.2020, 5:08, Новости дня

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит «нормандской четверки» в 2020 году состоится.

Ермак уверен, что «саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России» состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Глава офиса президента Украины надеется, что удастся добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

Он напомнил, что в «координации» с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком был организован обмен пленными между Киевом и Донбассом, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

«Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет», – сообщил Ермак.

Отвечая на призыв Берлина открыть дополнительные пункты перехода на линии соприкосновения, он заявил, что в ДНР и ЛНР «довольно драматичная» ситуация с коронавирусом, так что Киев решил «закрыть границу». Ермак заверил, что «переходы будут снова открыты», когда «позволит ситуация с пандемией».



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