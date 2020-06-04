Мнение: G7 закрывается – но Трамп не прав: Китай в G12 тоже должен быть

04.06.2020, 5:06, Разное

В конечном счете именно президент США и его окружение (самые мудрые советники и аналитики) решают, кто будет вхож в элитный клуб держав, отвечающих за судьбы всего мира. Дональд Джон Трамп показал себя дальновидным политиком. Но его торговая (и уже почти холодная) война с Китаем должна прекратиться немедленно. Точно так же, как в самих США должен быть срочно наведен порядок. Если понадобится, силами армии. А клуб G7 надо расширить до G12.

У Трампа иное мнение. Американский лидер решил перенести саммит G7 (сейчас в элиту входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия) на сентябрь, и, поскольку формат устарел, внести в список гостей Южную Корею, Австралию, Индию и Россию, шесть лет назад исключенную из этого клуба элитных держав (G11) – фактически по недопониманию. Но Китай тоже – обязательно включить, вне зависимости от того, скрывали они информацию о коронавирусе нового типа или нет, и какого происхождения вирус. Китай – уже сверхдержава, мощнейшая и важнейшая на планете.

Итак, 7+5 = G12. И это страны, которые действительно будут решать судьбы мира.

Возникают вопросы по целому ряду государств. Австралию с ее удаленностью от центра никак нельзя давно уже воспринимать колонией Великобритании и тем более оторванной от основной общемировой политики страной. Южная Корея – государство с мощнейшей индустрией, технологиями, культурой. РФ – с ее сверхзвуковым оружием, совместными антитеррористическими операциями с Западом, огромной территорией, успешной космической программой, цивилизационными притязаниями – крайне важна. К тому же, она – естественный торговый и промышленный партнер США и Европы. Индия – духовный центр мира во многом, и опять же – сборочный цех, который видит в Индии бизнесмен Трамп вместо Китая. К тому же, Индия – де-факто ядерная держава. Пусть будет и де-юре.

Но и Китай – не только промышленный гигант с коммунистической идеологией. Это миллиарды людей с уникальным взглядом. Потрясающие технологические прорывы в целом ряде областей. Инновации. Опять же – особая цивилизация, претендующая на мировое господство и лидерство.

«У нас есть G7, Путина там нет, а половина встреч посвящена России. Если бы он был там, проблемы было бы намного легче решить. Мы сидим там и тратим время, потому что, чтобы покончить с делом, кто-то должен позвонить Путину по разным вопросам. Вот я и говорю: нужно, чтобы он был в зале», — сказал президент США.

Трамп прав. Элитарный клуб господ и товарищей нужно расширить до G12. А поскольку решает все равно США, злящие Трампа марионетки, вроде фрау Меркель, пора

отправить на покой. Сговорчивые лидеры, вроде Макрона, более покладисты и понятливы. И G12 сможет спасти мир, который сейчас напоминает стояющую на ребре над пропастью монету. Единый глобальный мир – конечно, утопия. Но мир с 12 центрами силы, взаимодействующими между собой, как точный слаженный механизм – очень верная и правильная идея – возможно, единственная для сохранения Земли и человечества. Не без Китая, как бы ни был он виноват в нынешнем пандемическом безумии.

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