Мнение: Кому нужны честные выборы в Беларуси?

04.06.2020, 4:55, Разное

Пишут, что у Александра Лукашенко рейтинг упал. А он взял и отправил в отставку правительство. Рассчитывает, что роспуск правительства подправит рейтинг и облегчит тотальный мухлеж на президентских выборах, назначенных на 9 августа?

Очевидно, что Лукашенко нынче совсем не тот, что был в 1996 году, когда в первый раз и последний раз честно выиграл президентские выборы.

С тех пор Александр Григорьевич заматерел, врос в кресло президента страны, не хочет на пенсию…

Но мне все-равно не понятно, а чего это Лукашенко так всполошился? Засомневался, что в избиркомах нарисуют нужный результат? Или получил информацию от КГБ, что ГРУ и ФСБ направили в Минск партию петровыхбошировых, которые занимаются разъяснительной работой среди членов ЦИК, что стране нужны честные выборы? И что наперсточничество будет караться, чуть ли не по законам военного времени? Или в Минске реально пахнет революцией?

Фотографии отсюда и отсюда