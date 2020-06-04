 

Мнение: Кому нужны честные выборы в Беларуси?

04.06.2020, 4:55, Разное

Пишут, что у Александра Лукашенко рейтинг упал. А он взял и отправил в отставку правительство.  Рассчитывает, что роспуск правительства подправит рейтинг и облегчит тотальный мухлеж на президентских выборах, назначенных на 9 августа?

Очевидно, что Лукашенко нынче совсем не тот,  что был в 1996 году,  когда в первый раз и последний раз честно выиграл президентские выборы.

С тех пор Александр Григорьевич заматерел, врос в кресло президента страны, не хочет на пенсию…

Но мне все-равно не понятно, а чего это Лукашенко так всполошился? Засомневался, что в избиркомах нарисуют нужный результат?  Или получил информацию от КГБ, что ГРУ и ФСБ направили в Минск партию петровыхбошировых, которые занимаются разъяснительной работой среди членов ЦИК, что стране нужны честные выборы? И что наперсточничество будет караться, чуть ли не по законам военного времени?  Или в Минске реально пахнет революцией?

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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