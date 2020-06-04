 

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

04.06.2020, 4:30, Новости дня

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается. Он назвал несколько признаков, из-за которых следует насторожиться.

Один из таких признаков – наличие приложений, которые пользователь не устанавливал, передает РИА Новости. Другой признак – когда смартфон внезапно начинает "жить своей жизнью": перегружаться, перегреваться, неоправданно быстро тратить заряд батареи. Последнее означает, что в фоновом режиме на смартфоне работает какая-то программа.

Есть много вариантов прослушки, часть из них – нелегальные, предупредил эксперт. Злоумышленники часто используют дорогостоящее оборудование, из-за чего взлом смартфона может остаться незамеченным.



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