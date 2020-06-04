На космическом корабле Crew Dragon использовались российские комплектующие

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04.06.2020, 4:30, Новости дня

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что на корабле Crew Dragon были использованы российские комплектующие. Именно благодаря им корабль, построенный компанией Илона Маска SpaceX, смог успешно пристыковаться к российскому сегменту МКС.

Стыковка проходила в автоматическом режиме. Для нее использовался стыковочный адаптер IDA, разработанный в основном в РКК "Энергия" (головное предприятие Роскосмоса), сообщил эксперт.

Стыковочные адаптеры IDA, производимые в "Энергии", затем оснащаются кожухами, мишенью, кольцом, теплозащитой и транзитными электроразъемами. Это делает американская корпорация Boeing. В 2019 году для нее было произведено три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции адаптера.

Первый стыковочный адаптер IDA был утерян из-за аварийного запуска грузового Dragon в 2015 году. В 2016 году на МКС доставили второй адаптер. Третий был привезен на МКС в 2019 году.

Стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая 2020 года. На борт станции прибыли астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.



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