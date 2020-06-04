 

В Швеции ищут кандидата на “вечную должность” с зарплатой в 2,3 тысячи долларов

04.06.2020, 4:30, Новости дня

В Швеции ищут кандидата для работы на станции Корсвеген. В его обязанности будет входить только включение и выключение света на станции в начале и по окончании рабочего дня. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Авторы проекта "Вечная должность" – художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю. Они рассказали, что готовы платить работнику, принятому на должность, фиксированную зарплату в размере порядка 2,3 тысячи долларов. Сотрудник может в любой момент уволиться, но может и оставаться на посту до конца своей жизни. Проект рассчитан на 120 лет, передает РИА Новости.

Планируется, что строительство станции Корсвеген завершится в 2026 году. Но уже сейчас на вакансию откликнулись 175 соискателей из Швеции, Тайваня, США и Филиппин. Как отмечают художники, сотруднику придется жить в Гётеборге, но они готовы обсудить вопрос о переезде выбранного кандидата в этот город.

По замыслу авторов проекта, арт-эксперимент должен привлечь внимание к неравенству, растущему в обществе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Французский историк – соглашение Меркель и Макрона ещё не признак «доброго согласия» между Парижем и Берлином

28.05 / Порошенко вошел в тройку лидеров украинских миллиардеров по рейтингу Forbes

12.05 / Рассекречена внешность обновленного хетчбэка Suzuki Swift

15.04 / Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок

19.04 / Эксперт разъяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

09.04 / Месси не собирается переходить в “Интер”

13.05 / Трамп оценил ущерб «чумы из Китая» в контексте «великой» торговой сделки

01.06 / Мединский напомнил о фильме «Джокер» после погромов в США

21.04 / О’Брайен: США не знают, в каком состоянии находится Ким Чен Ын

07.05 / Путин попросил не давить на бизнес «бессмысленными требованиями»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска