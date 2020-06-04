Трамп прошел медосмотр

04.06.2020, 4:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп прошел ежегодное плановое медицинское обследование, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Она сообщила, что Трамп «по-прежнему здоров», передает ТАСС.

В заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли говорится, что Трамп проходил обследование с ноября по апрель – за это время президент несколько раз посетил госпиталь имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Кроме того, Конли подтвердил, что американский лидер закончил курс приема противомалярийного препарата гидроксихлорохин (плаквенил) для защиты от коронавируса, побочных эффектов не выявили. Трамп «продолжает регулярно проходить тесты на коронавирус».

Как сообщил Конли, «данные говорят о том, что президент по-прежнему здоров».

Напомним, тема здоровья Трампа стала актуальной еще во время предвыборной кампании в свете обострения его борьбы с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, у которой наблюдались проблемы со здоровьем.