Мнение: Хафтар потерял аэропорт Триполи
04.06.2020, 4:20, Разное
Войска Хафтара потеряли международный аэропорт Триполи.
Второе, более чем серьезное поражение за последний месяц для ЛНА. Тактический успех к югу от Гарьяна конечно не может нивелировать такую потерю.
Хафтар отправился в Каир просить дополнительной военной помощи у Египта.
Если еще и Каср-бин-Гашир потеряет в ближайшие дни, в районе Триполи ему вряд ли получится удержаться.
Источник: Colonel Cassad
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