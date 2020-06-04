Мнение: Хафтар потерял аэропорт Триполи

04.06.2020, 4:20, Разное

Войска Хафтара потеряли международный аэропорт Триполи.

Второе, более чем серьезное поражение за последний месяц для ЛНА. Тактический успех к югу от Гарьяна конечно не может нивелировать такую потерю.

Хафтар отправился в Каир просить дополнительной военной помощи у Египта.

Если еще и Каср-бин-Гашир потеряет в ближайшие дни, в районе Триполи ему вряд ли получится удержаться.