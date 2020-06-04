США прекратят принимать самолеты китайской авиакомпании Air China

04.06.2020, 4:13, Новости дня

Власти Соединенных Штатов в среду заявили, что запретят полеты самолетов китайской авиакомпании Air China, начиная с 16 июня, чтобы заставить Пекин разрешить возобновить полеты американских авиаперевозчиков в Китай.

Министерство транспорта США заявило, что решение было принято после того, как Китай не согласился с существующим соглашением между двумя странами, касающимся международных полетов.

В Минтранспорта сообщили, что Китай отклонил запросы United Airlines и Delta Airlines с просьбой возобновить полеты в Китай 1 июня.

Китай «по-прежнему не может» сказать, когда он пересмотрит свои правила, «чтобы позволить американским перевозчикам возобновить регулярные пассажирские рейсы», сообщили в министерстве.

Запросы от американских авиакомпаний поступали даже тогда, когда китайские перевозчики продолжали полеты в США во время пандемии коронавируса, что еще больше усилило напряженность в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

США также ограничат чартерные рейсы китайских пассажирских авиакомпаний: их предупредили, чтобы они не ожидали получения разрешений.

Власти США из-за пандемии запретили въезд в страну большинству американских граждан, которые находились в Китае в течение предыдущих 14 дней, но не налагали ограничений на рейсы китайских авиакомпаний.

Большинство крупных американских авиалиний добровольно прекратили выполнение всех пассажирских рейсов в Китай в феврале.

В среду американская авиакомпания Delta Airlines заявила, что «мы поддерживаем и ценим действия правительства США по обеспечению наших прав и обеспечению справедливости».

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать планы Минтранспорта США.