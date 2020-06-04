 

VOAэкспресс 3 июня 2020

04.06.2020, 4:13, Новости дня

Флойд

Дело Джорджа Флойда, погибшего в ходе задержания полицейскими в Миннеаполисе, получило продолжение: суд предъявил обвинения всем полицейским, участвовавшим в задержании.

Напомним, что ранее судебно-медицинская экспертиза постановила, что Джордж Флойд был убит. В заключении судмедэксперта говорится, что Флойд скончался от «остановки сердечно-легочной деятельности, осложненной из-за подчинения правоохранительным органам, ограничений в движении и сдавливания шеи».

Вашингтон

Корреспонденты «Голоса Америки» продолжают рассказывать о ситуации с протестами в различных городах США. О том, как проходят протестные акции в Вашингтоне, рассказал Михаил Комадовский.

Лос-Анджелес и Нью-Йорк

Протесты также прошли во многих других городах: о ситуации в Нью-Йорке рассказал корреспондент «Голоса Америки» Михаил Гуткин, а о том, как прошли протестные акции в Лос-Анджелесе, рассказала Ангелина Багдасарян

«Большая семерка»

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что приглашение российского президента Владимира Путина на переговоры в формате «Большой семерки» «соответствовало бы здравому смыслу». Правда, далеко не все члены «Большой семерки», в том числе Канада, согласны с мнением главы Белого дома.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / В Италии более 150 тыс. человек излечились от COVID-19

16.05 / Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

02.04 / Беларусь намерена купить у России 2 млн тонн нефти по 4 доллара за баррель

02.04 / В Краснодаре нарушителей карантина будут штрафовать без предупреждения

10.04 / Отдельный кодекс на время эпидемий могут создать в России

16.05 / Путин “пробил очередное дно”, Украина загнала Россию в угол. Главное из Telegram-каналов

01.04 / В Крыму отреагировали на отмену экстремистами «марша на полуостров»

13.04 / Суд выпустил из СИЗО троих подозреваемых в убийстве семьи кума Януковича

15.05 / Украина получила от США помощь на 25 млн долларов

09.04 / Студенты медвузов начали помогать врачам во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска