VOAэкспресс 3 июня 2020

04.06.2020, 4:13, Новости дня

Флойд

Дело Джорджа Флойда, погибшего в ходе задержания полицейскими в Миннеаполисе, получило продолжение: суд предъявил обвинения всем полицейским, участвовавшим в задержании.

Напомним, что ранее судебно-медицинская экспертиза постановила, что Джордж Флойд был убит. В заключении судмедэксперта говорится, что Флойд скончался от «остановки сердечно-легочной деятельности, осложненной из-за подчинения правоохранительным органам, ограничений в движении и сдавливания шеи».

Вашингтон

Корреспонденты «Голоса Америки» продолжают рассказывать о ситуации с протестами в различных городах США. О том, как проходят протестные акции в Вашингтоне, рассказал Михаил Комадовский.

Лос-Анджелес и Нью-Йорк

Протесты также прошли во многих других городах: о ситуации в Нью-Йорке рассказал корреспондент «Голоса Америки» Михаил Гуткин, а о том, как прошли протестные акции в Лос-Анджелесе, рассказала Ангелина Багдасарян

«Большая семерка»

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что приглашение российского президента Владимира Путина на переговоры в формате «Большой семерки» «соответствовало бы здравому смыслу». Правда, далеко не все члены «Большой семерки», в том числе Канада, согласны с мнением главы Белого дома.