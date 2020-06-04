Неутешительный сценарий: экономике предрекли большие проблемы из-за второй волны коронавируса
04.06.2020, 4:10, Разное
Аналитики озвучили прогнозы о курсе доллара на второе полугодие текущего года. Они предупредили, что вторая волна COVID-19 отправит доллар в плавание.
Эксперты полагают, что в последние месяцы 2020 года доллар будет стоить от 87 до 91 рубля. Они считают, что такая цена продержится вплоть до 2022 года. И только в 2023 году ситуация начнет стабилизироваться, передает “Царьград”.
По прогнозам, к этому времени курс доллара составит 83-87 рублей. По мнению специалистов, оптимистичный вариант – 85 рублей за доллар в последнем квартале. По самому плохому сценарию, американская валюта будет стоить больше ста рублей.
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По мнению аналитиков, ослабить негативные последствия для экономики Россия может возвращением к полноценной жизни. В частности, должен восстановиться импорт и оказание услуг. Такого мнения придерживается главный экономист консалтинговой компании “ПФ Капитал” Евгений Надоршин.
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