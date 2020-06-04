 

Неутешительный сценарий: экономике предрекли большие проблемы из-за второй волны коронавируса

04.06.2020, 4:10, Разное

Аналитики озвучили прогнозы о курсе доллара на второе полугодие текущего года. Они предупредили, что вторая волна COVID-19 отправит доллар в плавание.

Эксперты полагают, что в последние месяцы 2020 года доллар будет стоить от 87 до 91 рубля. Они считают, что такая цена продержится вплоть до 2022 года. И только в 2023 году ситуация начнет стабилизироваться, передает “Царьград”.

По прогнозам, к этому времени курс доллара составит 83-87 рублей. По мнению специалистов, оптимистичный вариант – 85 рублей за доллар в последнем квартале. По самому плохому сценарию, американская валюта будет стоить больше ста рублей.

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Публикация от &#55357;&#56496;АФФИРМАЦИИ&#55357;&#56502;ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ (@money_and_you) 1 Июн 2020 в 4:37 PDT

По мнению аналитиков, ослабить негативные последствия для экономики Россия может возвращением к полноценной жизни. В частности, должен восстановиться импорт и оказание услуг. Такого мнения придерживается главный экономист консалтинговой компании “ПФ Капитал” Евгений Надоршин.



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