Коронавирус сорвал грандиозные планы Елизаветы II

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04.06.2020, 4:10, Разное

В 2020-м главе Великобритании исполнилось 94 года, однако коронавирус спутал монаршей особе все планы. Впервые за более чем 250-летнюю историю королева осталась без традиционного празднования. Из-за пандемии отменили все приемы и даже салют.

Под угрозой срыва оказался из парад, который проводят в начале лета. Trooping the Colour планировали не устраивать, однако потом стало ясно, что с коронавирусом можно справиться. В итоге шествие пройдет, но в сокращенном формате.

Например, горожане не смогут в живую посмотреть на представление, которое утроят военные. Для британцев будет организована телевизионная трансляция. Елизавета II сможет наблюдать за парадом из дворца.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 2 Июн 2020 в 1:00 PDT

Традиционно шествие начинается с того, что перед публикой появляются члены монаршей семьи. В этот раз неизвестно, допустят ли кого-либо до участия в представлении. Возможно, что смотреть на марширующих солдат Елизавета будет в полном одиночестве.

Сообщается, что командовать парадом доверили подполковнику Генри Левелин-Ашера. Также не плац выведут лишь небольшой отряд военных. Действо стартует ровно в 11 утра.



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