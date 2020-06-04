 

Россия потребовала от США отвести Ярошенко к стоматологу

04.06.2020, 4:08, Новости дня

Россия направила в Госдеп ноту с требованием оказать россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме, медицинскую помощь, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

У РФ «вызывает озабоченность состояние здоровья» Ярошенко. Отмечается, что руководство тюрьмы «без объяснения причин отказывает» ему «в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств», а также игнорирует не только жалобы самого Ярошенко, но и письма посольства.

Посольство сообщило в Facebook, что «направило соответствующую ноту» в Госдеп. Российская сторона требует «предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг» Ярошенко. Дипломаты рассчитывают, что «стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно».

Кроме того, посол призвал американские власти и международные неправительственные организации «обратить внимание на положение дел» с россиянами в тюрьмах США в связи с «тяжелой ситуацией с распространением COVID-19» в Соединенных Штатах.

Антонов подчеркнул, что важно «как можно быстрее освободить» освободить россиян. В частности, речь идет о Ярошенко, Викторе Буте, Романе Селезневе, Богдане Осиповой, Олеге Никитине.

В апреле Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, сообщил, что его сокамерник умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Он также заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом. После этого сообщалось, что Ярошенко с симптомами COVID-19 направили на медобследование. Позднее жена Ярошенко сообщила, что администрация тюрьмы отказалась брать пробы у россиянина на коронавирус.



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