Мнение: Коллеги

04.06.2020, 4:05, Разное

К американским антифа решили присоединиться и французские коллеги. 20 тысяч вышли в Париже, причем помимо поминовения убитого на днях в Штатах Флойда французы отработали и локальную повестку, вспомнив про аналогичный случай аж в 16 году, когда был убит при задержании некий Адам Траоре. Понятно, тоже темнокожий.

В Париже мероприятие носило предельно организованный характер, никакой стихийной поддержки. Протестующие даже успели распечатать массово принты на одинаковых футболках, выступили родственники покойного Траоре, были небольшие погромы – в общем, довольно плохой косплей без особого энтузиазма.

Антифа позиционируют себя как международное движение, поэтому поддержка из Франции работает на легенду о глобальной силе. Но в целом ничего особого в Париже не произошло, пока это все похоже на банальную бюрократическую галочку "мероприятие проведено".