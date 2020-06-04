 

В США против Google подали иск на $5 млрд за сбор данных в режиме инкогнито

04.06.2020, 4:00, Новости дня

В США 2 июня против компании Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито. Об этом сообщает Reuters.

В иске, поданном в федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния), говорится, что Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие программы и расширения, в том числе установленные на смартфоны.

Иск подали от имени трех истцов, но адвокаты планируют добиться для него статуса коллективного. От компании хотят получить как минимум $5 млрд компенсации.

Истцы требуют от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.

В ответ на иск в Google заявили, что готовы отстаивать свою правоту в суде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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