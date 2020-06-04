 

“Крутой кофе в Хмельницком”. Зеленский сходил в кафе, которое не имеет права обслуживать клиентов из-за карантина

04.06.2020, 4:00, Новости дня

Офис президента Украины 3 июня опубликовал фото главы государства Владимира Зеленского, который выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком.

Президент находится в Хмельницкой области с рабочей поездкой.

“Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный. Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии”, – приводит ОПУ слова Зеленского.

Кроме Зеленского, на фото можно увидеть главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, а главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко стоит поодаль.

Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького та скуштував кави в місцевій…

Posted by Офіс Президента України on Kolmapäev, 3. juuni 2020

Как отмечает hromadske, у Ляшко есть все основания выписать заведению штраф, потому что закрытые помещения кафе и ресторанов могут возобновить работу только с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания могут обслуживать клиентов только на летних площадках или работать на вынос.

Симчишин в комментарии hromadske избежал ответа на вопрос, почему кафе обслуживало клиентов в помещении, сказав только, что на улице и в общественных местах президент и его сопровождающие были в масках, а сняли их, когда пили кофе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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