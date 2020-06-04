 

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса. Оппозиция заявила, что из документа исчезли некоторые нормы

04.06.2020, 4:00, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Как сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, “за” проголосовал 21 член комитета, “против” – двое.

Член комитета, нардеп от “Голоса” Галина Васильченко написала в Facebook, что вместе с коллегой по фракции Ярославом Железняком покинула заседание в знак протеста.

“Только что мы с Ярославом Железняком покинули заседание комитета из-за того, что была проголосована процедура, согласно которой мы не имели возможности отстоять свои важные правки”, – отметила она.

По словам Васильченко, фракция “Голоса” настаивает на том, чтобы размещать игровые автоматы можно было только в пятизвездочных отелях (в законопроекте предусмотрена возможность открывать игорные заведения также в трех- и четырехзвездочных отелях), количество игровых автоматов в Украине было ограничено с учетом количества населения.

Нардеп подчеркнула, что эта норма была принята в первом чтении, но “просто исчезла ко второму чтению”.

“Исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе чем в 500 м от дошкольных учреждений образования, школ, детских развлекательных центров”, – отметила Васильченко.

Она сообщила, что будет настаивать на поправках при рассмотрении законопроекта во втором чтении в сессионном зале.

Демарш депутатів Голос з податкового Комітету через законопроект про гральний бізнес. Щойно ми з Ярослав Железняк…

Posted by Галина Васильченко on Kolmapäev, 3. juuni 2020

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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