Мнение: Главная русская сволочь

04.06.2020, 3:35, Разное

Некогда у нас были очень популярны опросы населения на тему “Имя России” или что-то в этом роде – чуть не каждый год проводили. А потом это дело бросили – как-то надоело организаторам, что, как народ ни спрашивай, всё у него на первом месте оказывается Сталин. Утомились они все время результаты “подтирать” и делать какими-то более приличными. Придумали даже “эвфемизм” – на место Сталина ставить Александра Невского, типа, вот кого народ любит! Хотя и это решение было хорошо, если не приглядываться; так-то, если кто изучал историю, тот знал, что и Невский этот был сволочь еще та…

Но и с другими местами обычно всё грустно. На втором месте – Высоцкий, на третьем – Ленин. Конечно, это по сути примерно то же самое, как если бы в аналогичном голосовании “Имя Германии” с тем же отрывом побеждал бы Гитлер…

Мне попалась на глаза одна такая “народная подборка”, и стало совсем грустно: самое-то неприятное там даже не в Сталине. Сама первая десятка несказанно удручает. Из нее, собственно, Сталин и вырастает. Перечислим: Сталин-Высоцкий-Ленин-Николай 2-й-Есенин-Иван Грозный-Сергий Радонежский-Чехов-Пушкин-Александр Невский. Из 10-ти 5 – ровно половина – верховные правители; один писатель-прозаик (Чехов), три поэта и один, скажем так, общественно-религиозный деятель. Ни одного (!) вообще ученого, и только один (!) знаковый деятель культуры, знакомый всякому культурному человеку в мире (Чехов). И тот – на 8 месте.

Что это означает? Это означает, что мы сами, граждане России, в глубине души убеждены, что наша Россия человечеству по большому счету не нужна. Мы сами выделяем в своей 1000-летней истории людей, которые очевидно могут быть интересны только нам самим, и больше никому. Ну, Александр Невский, к примеру. Замечательный человек, спас Русь от крестоносцев. Молодец, без вопросов. Но а остальным-то что до этого? А?

Или Иван Грозный. Ну, объединял Русь, ну, залил всё кровью, ну, “взял Казань”. Все замечательно, российские “государственники” могут этим искренне гордиться. А остальным что до этого? Разве что экзотика, пример этакого особо кровавого душегуба. И всё!

Есенин, Высоцкий. Лирические поэты, прекрасно выражавшие “русскую душу”. Здорово? Безусловно. Знает их кто-нибудь за пределами России? Никто не знает, и именно по этой причине. Исключение – как раз те, кто Россией специально интересуется.

Или вот Ленин. Устроил в России “грандиозный социальный эксперимент”. Показал на нашем примере всему миру, КАК НЕ НАДО. Занятно, конечно – но чем же тут гордиться? Все равно как гордиться родственником, который болен очень редким, уникальным венерическим или психическим заболеванием!..

То есть понятно, почему в итоге Сталин вылезает на первое место. Тут тебе и кровавость Грозного, и всемирная известность Ленина (правда, такая же негативная, ну да нам-то что), “защищал Русь” в духе Александра Невского… А от поэтов-лириков – тоже “брал за душу”. Те, правда, силой своего слова – ну а Сталин страхом. Даже УЖАСОМ. Подходы разные, но главное – итог: сильная эмоция, неизгладимое впечатление в народной душе.

Собственно, этот опрос показывает, в каком направлении надо было бы работать, если мы все ж хотим когда-нибудь вернуться в лоно цивилизации. Решение очень простое на вид – но, видимо, в чем-то крайне противоречащее национальному менталитету. Надо бы на будущее в образовании делать акцент НА ПОЛЬЗУ ДЛЯ ВСЕХ. Пользу для человечества, если по-простому.

Менделеев открыл Главную Таблицу в химии и научил всех водку делать; Ломоносов каким-то образом приложился к открытию Закона сохранения энергии; Чайковский писал музыку, от которой до сих пор плачет весь мир; Чехов – один из признанных во всем мире создателей современного театра; Достоевский – это единственная русская фамилия, понятная любому образованному человеку почти на любом языке; Кандинский – открыватель нового направления в мировой живописи; Толстой – мировой классик, которого изучают во всех школьных программах наряду с Шекспиром; Ландау, Капица, Тамм – физики мирового класса, Нобелевские лауреаты; наш Басов открыл лазер; наш Попов (а чего б нам так не думать?) открыл для человечества радио… Блин – да ведь устанешь перечислять! У нас ведь действительно ВЕЛИКАЯ нация, черт возьми.

Но пока в народном сознании вместо всего этого великолепия будут тесниться людоеды, душегубы и местечковые святые – эту пирамиду всегда будет венчать Главная Русская Сволочь: Сталин.

Как символ нашей никчемности и неверия в себя.

Один умный аноним предложил еще более простой и емкий образ для этого голосования. Наши люди, выбирающие Сталина и Ленина, более всего походят на некоего странного еврея, выбравшего для себя кумиром Гиммлера.

Одно остается непонятным: неужели Захер-Мазох после всего этого – нерусская фамилия?!