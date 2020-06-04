 

Euronews – «шаг вперёд, два назад» — эксперты призывают не спешить с отменой карантина из-за риска второй волны заражений

04.06.2020, 3:18, Новости дня

Страны Европы продолжают поэтапно «открываться», однако эксперты призывают всех не спешить, предупреждая о возможных рисках возвращения коронавируса. В качестве примера многие называют опыт Германии, которая одной из первых заметно ослабила карантин. Это привело к новому росту числа заражённых и уже вынудило отдельные регионы страны ввести ограничительные меры заново, передаёт Euronews.

На День Республики президент Италии Серджо Маттарелла отправился в Кодоньо, в феврале этот город стал одним из эпицентров вспышки коронавируса. Сегодня страна открывает границы и ждёт первых туристов из Европы.

С 3 июня обязательный карантин для вновь прибывших отменяется. Ради восстановления подорванной экономики Рим был вынужден рискнуть и ослабить ограничения почти на две недели раньше срока, рекомендованного Еврокомиссией. 

МАРГАРЕТ ХАРРИС, представитель ВОЗ: В Западной Европе отмечено снижение числа новых случаев заражения — снижение не резкое, но стабильное. Речь всё ещё идёт о довольно больших цифрах, но с каждым днём заболевающих всё меньше. 

В то же время специалисты предупреждают: резкое ослабление карантина грозит новой волной коронавируса. «Шаг вперёд, два назад», — так некоторые эксперты охарактеризовали опыт ФРГ. Германия одной из первых в Европе позволила своим гражданам вернуться в бары и уже сказала о скором открытии национальных границ.

При этом в Гёттингене, на юге земли Нижняя Саксония, вновь закрывают школы: после нескольких семейных торжеств коронавирус обнаружен у 35 человек. Более трети из 160 помещённых на карантин — дети и подростки. 

В Великобритании зафиксирован самый низкий показатель недельной смертности инфицированных с марта. Цифры всё ещё значительные: это 2,872 заболевших. 

МЭТТ ХЭНКОК, министр здравоохранения Великобритании: Главный фактор риска — возраст, далее — пол. Риск заболевания выше у жителей городов, чернокожих и представителей этнических меньшинств. Нам ещё предстоит много работы, чтобы выяснить, почему и как различные факторы риска связаны между собой. 

Пока же мыть руки и держаться в полутора метрах от других советуют всем без исключения. Британские парламентарии голосуют и показывают соотечественникам пример: придерживаться социальной дистанции обязательно и в Вестминстерском дворце. 

Дата выхода в эфир 03 июня 2020 года.



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