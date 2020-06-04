 

Армия САР получила новую партию истребителей МиГ-29 из России

04.06.2020, 3:10, Новости дня

Российская Федерация поставила Сирийской Арабской Республике новую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщает посольство РФ в Сирии в социальной сети Twitter.

Как уточняется, поставка истребителей была осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества. Пилоты Сирийской Арабской армии уже начали выполнять полеты на этих самолетах, передает агентство "Интерфакс".

Сирийское государственное агентство SANA сообщило о поставке в Сирию партии МиГ-29 из РФ 30 мая текущего года. По данным агентства, передача самолетов состоялась на авиабазе Хмеймим в САР.



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