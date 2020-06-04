 

В Вашингтоне подход к Белому дому перекрыт военной техникой

04.06.2020, 3:10, Новости дня

В среду, 3 июня, подступы к Белому дому в Вашингтоне огородили тяжелой техникой. Сейчас там стоят два военных грузовика, а через несколько десятков метров от них – солдаты со щитами, на которых написано "Военная полиция".

На улице напротив Белого дома, выходящей в сквер Лафайет, где в последние дни проходили беспорядки и даже была совершена попытка поджога церкви, толпа стоит вплотную к солдатам. Некоторые пытаются с ними разговаривать, но те не отвечают.

Собравшиеся скандируют лозунги "Руки вверх! Не стреляй!" и "Нет правосудия – нет мира". Руки относятся к самим протестующим, выкрикивая лозунг, они поднимают руки вверх.

 

До комендантского часа остается шесть часов, о чем сообщает автоматическая рассылка предупреждений. Но толпа отвечает на это лозунгом "К черту комендантский час".

Днем ранее демонстранты также остались у резиденции президента США и проигнорировали комендантский час, напоминает РИА Новости.

Протесты в городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании правоохранителями. Четверых полицейских уволили, а одному были предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и ряде других городов Соединенных Штатов был объявлен комендантский час.



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