Военные дезинфицируют Амурский ГПЗ

04.06.2020, 3:10, Новости дня

В Амурской области РФ военные приступили к дезинфекции строящегося газоперерабатывающего завода. Это предприятие должны запустить в 2024 году. Возведение завода продолжается. При этом для защиты рабочих от коронавируса COVID-19 предприняты серьезные меры безопасности.

Масштабную профилактическую дезинфекцию начали на объектах Амурского газоперерабатывающего завода и в городе Свободный. За неделю военные подразделения химической и биологической защиты 35 армии обработают 200 тысяч квадратных метров. Это места массового пребывания (столовые и общежития рабочих) и территории, в том числе подъездные дороги.

Этот завод станет одним из крупнейших в мире и самым большим в России. Реализация в срок — важная для экономики РФ задача. Как с точки зрения извлечения и переработки ценного сырья внутри страны, так и для развития несырьевого экспорта. Поэтому и сейчас, на стадии строительства, меры к безопасности принимаются тоже масштабные. Кроме привлеченных, регулярную обработку всех помещений, начиная с февраля, проводят и своими силами. Возможность ввоза инфекции на территорию объекта удалось свести к минимуму.

"У нас создан закрытый контур. Въезд транспорта осуществляется только через специальные контрольно-пропускные пункты с соответствующей дезинфекцией и бесконтактным замером температуры. Ограничен въезд транспорта и лиц, которые не задействованы в проекте", — рассказывает генеральный директор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев.

Чтобы снизить риски, на объектах вахтового метода работы сейчас обеспечивают так называемое постоянство коллектива. С теми, чья смена уже подходит к концу, контракт продлевают.

"На Амурском ГПЗ отказались от приглашения работников из дальнего зарубежья. Что так же снижает риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Нельзя говорить о какой-то одной эффективной мере. Все меры носят комплексный характер. И только так они дают те эффекты, которых мы от них ожидаем", — комментирует ситуацию член профильной комиссии профпатологии Министерства здравоохранения РФ Максим Чащин.

К термометрии и дезинфекции добавлены еще и регулярные тренировки медиков. Их здесь больше 50 человек. В случае заражения на объекте специалисты знают, как и куда эвакуировать человека, чтобы обеспечить управление стройкой в безопасном режиме.

"На территории временных вахтовых поселков создано пять обсерваторов с общим числом мест 620 коек. Дополнительно задействованы санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, общежития в радиусе 200 километров в Свободненском районе", — отмечает генеральный директор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев.

Несмотря на все принятые меры, личная безопасность каждого человека — в приоритете. Поэтому все работы (сварка, сборка и другие) осуществляются только в средствах индивидуальной защиты — масках и респираторах.

На этом предприятии, как и на многих других с непрерывным циклом, к современным реалиям подготовились оперативном. Поэтому, несмотря на сложности, одна из важнейших для страны строек идет по графику. Готовность проекта — уже более 60 процентов.