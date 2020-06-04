Российская жена бразильского футболиста рассказала об угрозах от расистов

04.06.2020, 3:08, Новости дня

Жена бразильского футболиста Луиса Адриано модель Екатерина Дорожко рассказала, что расисты угрожают избить ее.

Дорожко решила «поговорить о теме, которая, вероятно, является очень болезненной в данный момент». Она заявила, что ее «сердце болит из-за того, что происходит в мире». Дорожко заверила, что «никогда не разделяла людей по цвету кожи, цвету волос или статусу», для нее «все одинаковы». Модель отметила, что «половина» ее семьи – «черная», пишет «Чемпионат».

«Я боялась, что они меня не примут, потому что я «русская», у меня другой менталитет, вся моя жизнь совсем другая», – сообщила она.

Дорожко рассказала, что в Бразилии люди кричали ей, когда она «ходила на футбол»: «Смотрите, идет русская, ха-ха-ха». Модель заявила, что ежедневно ей приходят сообщения с пожеланиями смерти, а также «болезни для родителей». Как сообщила Дорожко, ее «обещают найти и избить».

«А также много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим», – рассказала модель, добавив, что у нее «стальные нервы» и что она «перестала обращать на это внимание».

«Один вопрос: откуда в людях столько жестокости?» – сообщила она.

По ее словам, «если ад и рай существуют, то ад здесь, на Земле». Дорожко мечтает, чтобы «все стали добрее, мудрее, потому что будущее зависит от нас».

«Я люблю вас, мои чернокожие, и я всегда буду рядом с вами» – написала она, опубликовав фотографию со свекром.

Напомним, Дорожко уже жаловалась на угрозы из-за цвета кожи мужа.

Адриано познакомился с Дорожко во время игры за московский «Спартак», он играл за российский клуб с 2017 года по 2019 год. Летом 2019 года он вернулся на родину и подписал контракт «Палмейрасом».