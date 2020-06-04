 

Президент Беларуси Лукашенко отправил правительство в отставку

04.06.2020, 2:55, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в среду в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

3 июня Лукашенко провёл совещание, на котором рассматривались предложения по новому составу кабинета. Он пообещал, что революционных перестановок не будет.

О планах сформировать новый состав правительства Александр Лукашенко объявил еще 25 мая. Отмечалось, что решение будет принято до намеченных на август президентских выборов. "Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов", – пояснял Лукашенко, отмечая, что такой прием используется для повышения доверия избирателей. "А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали… А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь", – говорил белорусский президент.

Нынешний состав правительства страны действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. До этого Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова, сославшись на "бесхозяйственность" в отношении планов по развитию Оршанского района.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этиим предупредил, что в период избирательной кампании "майданов" в стране не будет.

  • Радио «Свобода»

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