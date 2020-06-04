Госдепартамент США расширил список частных и юридических лиц Кубы, против которых введены санкции

04.06.2020, 2:55, Новости дня

Госдепартамент США вечером в среду, 3-го июня, опубликовал заявление о расширении списка кубинских юридических и частных лиц, против которых введены американские санкции.

«Эти семь субъектов, – сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, – приносят непропорциональную выгоду диктатуре Кастро – режиму, который использует прибыль от этих бизнесов, чтобы угнетать кубинский народ и осуществлять вмешательство режима в дела Венесуэлы, что финансируется за счет кубинского народа и частных предпринимателей на Кубе».

Среди попавших в «черный список» субъектов в заявлении указаны одно, подконтрольное военным, финансовое ведомство; находящиеся во владении военных три отеля и два водолазных центра; и один парк-океанариум, также принадлежащий военным.

Отдельно была указана организация FINCIMEX, с помощью которой «режим пытается контролировать поток твердой валюты, принадлежащей кубинскому народу».

«У народа [Кубы] – говорится далее в заявлениии Госдепа, – должна быть свобода решать, как распоряжаться его собственными деньгами. Огромной частью кубинской индустрии туризма владеет и управляет военная верхушка Кубы. Мы настоятельно призываем любого, кто посещает остров, быть ответственным потребителем и избегать того, чтобы обеспечивать дополнительными фондами репрессивный и дискриминационный режим Кастро, и, вместо этого, поддержать кубинцев, владеющих малыми бизнесами и борющихся за свой успех, вопреки тяжелым ограничениям, наложенным на них режимом».

«Кубинский народ, – сказано в заключение, – заслуживает демократического правительства, свободы слова, свободы религии, экономического благополучия и уважения прав человека. Соединенные Штаты солидарны с кубинским народом, который борется за то, чтобы воплотить эти идеалы. Мы с нетерпением ждем того дня, когда мечта о свободе станет реальностью».