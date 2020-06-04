 

Володин: Дума приняла 29 законов для борьбы с последствиями коронавируса

04.06.2020, 2:54, Разное

Инициативы главы государства требовали оперативного принятия решений на законодательном уровне, подчеркнул Володин. “Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы, не откладывая, буквально в таком моментальном режиме все меры поддержки рассматривались в Думе, принимались законы”, – сказал спикер в интервью телеканалу “Россия-24”.

В общей сложности для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса в России депутаты приняли 29 законов, уточнил Володин. Парламентарии вместе с правительством выработали качественные решения по поддержке граждан и бизнеса, отметил спикер.

Он напомнил, что семьи с детьми получили адресные выплаты, была оказана поддержка медикам. Большая работа проделана для помощи туристической отрасли и сфере услуг.

Особенно важно было поддержать те семьи, где родители потеряли работу из-за распространения коронавируса, указал Володин. Выплаты начались с 1 июня, добавил спикер Госдумы.

Парламентарии будут контролировать исполнение принятых нормативно-правовых актов. Также в ближайшее время Дума обсудит с правительством новые меры по поддержке экономики, рассказал Володин.



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