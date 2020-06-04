 

Завод “Роскосмоса” собирается делать лифты. Объявлять о начале поездки будет голос Гагарина

04.06.2020, 2:43, Новости дня

Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область, РФ; входит в объединенную ракетно-космическую корпорацию “Роскосмос”) получил сертификат на производство лифтов, сообщило 3 июня агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Как пишет агентство, перед началом движения в лифте будет звучать фраза “Поехали!”, произнесенная советским космонавтом Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года во время первого пилотируемого запуска космического корабля “Восток”.

До конца года завод собирается наладить производство 50 лифтов в месяц.

ВИДЕОВидео: Desde la estepa / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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