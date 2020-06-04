Пентагон передумал отводить военных от Вашингтона

04.06.2020, 2:30, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона, сообщил министр Армии США Райан Маккарти.

Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов, начавшихся в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Associated Press сообщило, что военных пока не задействовали в подавлении беспорядков, передает ТАСС.

Сообщалось, что на базы вблизи Вашингтона перебросили 1,3 тыс. военных. В Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов национальной гвардии.