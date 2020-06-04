Le Figaro – французы осознали негативные стороны удалёнки, но не хотят возвращаться в офис

04.06.2020, 2:05, Новости дня

Если в начале самоизоляции французы наслаждались преимуществами работы на дому, то потом их отношение к дистанционной работе изменилось в худшую сторону, рассказывает Le Figaro. К концу карантина многие устали от отсутствия живого общения, размывания границы между рабочей и домашней средой, а также постоянного присутствия детей.



Reuters

После внезапного перехода на дистанционную работу для 5 миллионов французов наступила фаза восторга, пишет Le Figaro: повысилась эффективность сотрудников, раньше постоянно пропадающих на кофе-паузах с коллегами, исчезла дорога в офис и обратно, многие увлеклись бегом и приложениями для занятия спортом. Кроме того, люди были рады проводить больше времени в кругу семьи, запускать стиральную машину днём, готовить свой собственный хлеб или часами готовить одно блюдо. Во Франции оценили преимущества удалёнки.

Однако, замечает издание, постепенно расклад изменился. Неопределённость карантина разрешилась, жизнь вернулась на круги своя, но в то же время у сотрудников на дому появились усталость и разочарование. В корне проблемы — неумелое управление, недостаток соревнования между коллегами, назревающие конфликты из-за отсутствия личного общения, ещё большее утомление мозга от невозможности задействовать невербальные средства во время видеоконференции, бесконечный поток уведомлений в WhatsApp, стирание границ между работой и личной жизнью, не говоря уже о присмотре за детьми во время самоизоляции. Через несколько недель меньше людей стало заниматься спортом, а женщины отмечали, что распределение домашних обязанностей остаётся далеко не равномерным. К тому же каждый день всё чётче обрисовывался экономический кризис.

Как пишет французская газета, 28 мая премьер-министр объявил о том, что дистанционная работа «должна по-прежнему оставаться в приоритете». При этом такой способ не предоставляет всем равные возможности, потому что больше подходит для сферы услуг и «белых воротничков». И всё же в рамках опроса OpinionWay для газеты Les Échos 40% респондентов, которые попробовали работать удалённо на карантине, хотят применить этот опыт на постоянной основе.

Издание рассказывает о Софи, которой удалёнка позволила «получить больше независимости» и избежать «нездоровой атмосферы» в офисе туристического агентства, где она работает менеджером транспорта. «Также я смогла больше заниматься своими детьми, но это оказалось подарком с двойным дном, потому что приходится следить за двумя», — объяснила Софи. По её словам, при полной занятости, как в первую неделю карантина, она бы не смогла со всем справиться, поэтому теперь работает 30% от своего прежнего объёма. Её коллеги во время видеовстреч онлайн с руководством жалуются на «недостаток чувства общности и соревнования», однако в недавнем анонимном опросе 80% из них выступили за продолжение дистанционной работы. Софи отмечает, что если до COVID-19 компания скептически относилась к такой возможности, то теперь там увидели, что всё работает хорошо, и поэтому думают о введении системы, которая позволит брать два дня удалёнки в неделю.

В 2019 году во Франции насчитывалось 7% постоянных сотрудников на дистанционной работе — меньше, чем в Нидерландах и Финляндии, но больше, чем в Германии и Италии. Как считает Le Figaro, коронавирусный кризис сыграет роль катализатора и позволит по крайней мере цифровым гигантам увеличить этот показатель. Так, 21 мая глава Facebook Марк Цукерберг объяснил, что через пять или десять лет половина его сотрудников может работать на полную ставку из дома. Однако во время дискуссий о дистанционной работе психологи, профпатологи и профсоюзы указывают на риск возникновения проблем опорно-двигательного аппарата и чувство одиночества.