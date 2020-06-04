Штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии: после ливней часть Нальчика ушла под воду
04.06.2020, 1:58, Новости дня
Часть Нальчика ушла под воду после обильных дождей. По словам МЧС, непогода продлится до выходных.
В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеканал "Россия 24".
Аналогичная ситуация — и в других регионах Северного Кавказа. Так, ураган в Чечне оставил без света почти 190 тысяч человек. Сейчас энергоснабжение полностью восстановлено.
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