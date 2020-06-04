 

Не дотерпел: Зеленский нарушил самоизоляцию и прогулялся до кафе

04.06.2020, 1:58, Новости дня

Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции и прогулялся до кафе в Хмельницком. Фото с прогулки украинского президента, сопровождаемое восторженным отзывом о кофе, появилось в его Instagram.

При этом из-за карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19, кафе и ресторанам разрешено открыться для гостей лишь 5 июня, напоминает РИА Новости. В той части города, где расположено посещенное Зеленским кафе, обычно собирается много молодежи. Приезд президента вызвал ажиотаж, и у кафе собралась целая толпа.

На Украине в настоящее время заражены 24 823 человек. 735 пациентов умерли, 10 440 выздоровели.



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