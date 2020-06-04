Новые ограничения в отношении 33 китайских юрлиц вступят в силу 5 июня

04.06.2020, 1:42, Новости дня

Министерство торговли США в среду заявило, что новые ограничения в отношении 33 китайских компаний и институтов вступят в силу в пятницу. Ведомство объявило об их внесении в черный список в прошлом месяце в связи с тем, что они помогают Пекину осуществлять слежку за представителями уйгурского меньшинства или связаны с вооруженными силами Китая и производством оружия массового поражения.

Это решение пополняет серию мер, принятых администрацией президента Дональда Трампа в отношении компаний, чьи товары, предположительно, способствуют военной деятельности Китая. Усилия администрации также являются ответом на обращение Пекина с мусульманскими меньшинствами.

Компании и учреждения вносятся в список, который ограничивает продажу поставленных им американских товаров, а также некоторых товаров, произведенных за границей с использованием американских технологий. Компании могут запросить лицензию для осуществления продаж, но должны преодолеть презумпцию отказа.