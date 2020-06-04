 

США выступили с заявлением по случаю 31-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь

04.06.2020, 1:42, Новости дня

Госдепартамент США выступил с заявлением по случаю 31-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь в Китае.

«Сегодня мы отдаем дань уважения отважным гражданам Китая, чьи мирные призывы к демократии, соблюдению прав человека и обществу, свободному от коррупции, были насильственно пресечены, когда 4 июня 1989 года Коммунистическая партия Китая (КПК) направила Народно-освободительную армию на площадь Тяньаньмэнь с танками и оружием, – отмечается в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус. – В то время, как протесты на площади Тяньаньмэнь вдохновили угнетенных в Советском Союзе и Восточной Европе требовать и добиваться демократических изменений, коммунистическое правительство Китая с его жестким контролем над информацией и откровенной жестокостью выжило».

«Тридцать один год спустя общее число пропавших без вести или убитых участников протестов на площади Тяньаньмэнь до сих пор неизвестно. Соединенные Штаты продолжают приветствовать их чаяния, и американский народ поддерживает семьи, до сих пор оплакивающие своих близких, в том числе смелых матерей, которые никогда не прекращали добиваться установления ответственности за смерть своих детей, несмотря на большие личные трудности и риск. Мы повторяем наш призыв к полному публичному учету убитых или пропавших без вести», – говорится далее в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе подчеркивается: «Мы скорбим о жертвах событий 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который по-прежнему стремится к тому, чтобы в стране было правительство, защищающее права человека, фундаментальные свободы и человеческое достоинство»

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Более половины россиян выразили желание сделать прививку от коронавируса

07.04 / В Украине за период карантина количество ДТП сократилось на 63%

28.04 / Лавров обсудил пандемию коронавируса с главой МИД Турции

21.05 / ФНС объяснила цель создания Единого регистра населения в России

07.04 / ВЦИОМ изучил поведение россиян в Сети на фоне коронавируса

15.04 / Саакашвили мог бы стать наиболее эффективным премьер-министром Украины – соцопрос

07.04 / Врач: Водка помогает проникновению коронавируса в организм

26.04 / СМИ пишут, что Белый дом хочет уволить министра здравоохранения из-за просчетов в борьбе с коронавирусом

23.04 / Макфарланд – Трамп разрешил ВМС стрелять по иранским кораблям — и это блестящий ход

26.04 / График отмены карантина может быть пересмотрен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска