США выступили с заявлением по случаю 31-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь

04.06.2020, 1:42, Новости дня

Госдепартамент США выступил с заявлением по случаю 31-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь в Китае.

«Сегодня мы отдаем дань уважения отважным гражданам Китая, чьи мирные призывы к демократии, соблюдению прав человека и обществу, свободному от коррупции, были насильственно пресечены, когда 4 июня 1989 года Коммунистическая партия Китая (КПК) направила Народно-освободительную армию на площадь Тяньаньмэнь с танками и оружием, – отмечается в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус. – В то время, как протесты на площади Тяньаньмэнь вдохновили угнетенных в Советском Союзе и Восточной Европе требовать и добиваться демократических изменений, коммунистическое правительство Китая с его жестким контролем над информацией и откровенной жестокостью выжило».

«Тридцать один год спустя общее число пропавших без вести или убитых участников протестов на площади Тяньаньмэнь до сих пор неизвестно. Соединенные Штаты продолжают приветствовать их чаяния, и американский народ поддерживает семьи, до сих пор оплакивающие своих близких, в том числе смелых матерей, которые никогда не прекращали добиваться установления ответственности за смерть своих детей, несмотря на большие личные трудности и риск. Мы повторяем наш призыв к полному публичному учету убитых или пропавших без вести», – говорится далее в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе подчеркивается: «Мы скорбим о жертвах событий 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который по-прежнему стремится к тому, чтобы в стране было правительство, защищающее права человека, фундаментальные свободы и человеческое достоинство»