Виктория Дайнеко высказалась об имени дочери

04.06.2020, 1:40, Разное

Дочь исполнительницы родилась еще 3 октября 2015 года. Весной 2017 года появилась информация о том, что девочку зовут Лидия. Но это оказалось неправдой. Об этом заявила сама Виктория Дайнеко.

Знаменитость отметила, что не знает, кто придумал это имя. “Зовут ее совсем не так. Я не очень люблю это обсуждать”, – поделилась певица. При этом она добавила, что никому в этом не признается.

По словам звезды, когда дочь захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. Виктория Дайнеко призналась, что не хочет делать это публичным вопросом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Ноя 2018 в 1:55 PST

Также исполнительница рассказала, что не очень любит играть с ребенком, особенно в активные игры. Единственное совместное занятие с малышкой, которое ей доставляет удовольствие – это “разукрашки”.

Поклонники не раз отмечали, что Виктория Дайнеко даже после рождения дочери в прекрасной физической форме. 33-летняя артистка шутливо говорит, что спортом она не занимается, но иногда ходит в бассейн. Девушка советует придерживаться правильного питания.