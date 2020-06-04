Полиция начала еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке в Одессе

04.06.2020, 1:31, Новости дня

Одесское управление Национальной полиции открыло еще два уголовных производства по факту конфликта со стрельбой, который произошел 2 июня на одесском рынке “Седьмой километр”.

2 июня полиция начала производство по статье “хулиганство” (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). 3 июня правоохранители дополнительно квалифицировали действия нарушителей по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

В полиции напомнили, что 2 июня “неизвестные в масках ворвались в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, в результате чего ранения получили двое сотрудников торгового заведения”.

“В этот же день полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. С мужчинами проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается их причастность к указанному правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу. Поиски других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Установлено, что они – работники одной из охранных фирм”, – сказано в сообщении.

Также, добавили в полиции, нарушение закона “усматривается и в действиях представителей магазина, которые, вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя”.

“Только благодаря своевременному вмешательству полиции групповое нарушение общественного порядка удалось прекратить. Сейчас полицейские установили пятерых активных участников правонарушения. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также проводятся мероприятия по установлению причастности к преступлению других лиц”, – заявили в пресс-службе.

Конфликт со стрельбой в магазине тканей на промтоварном рынке “Седьмой километр” в Одессе произошел 2 июня. В результате пострадали два человека.

В Министерстве внутренних дел заявили, что конфликт прекратила полиция, которая задержала 10 человек. По данным ведомства, инцидент между соотечественниками, которые также торгуют тканями, произошел из-за места на парковке, а стрельба велась из пистолета для отстрела резиновых пуль.