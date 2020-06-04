ВАКС впервые в истории вынес оправдательный приговор

04.06.2020, 1:31, Новости дня

Впервые за время своей работы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал обвиняемого.

Как сообщается на странице суда в Facebook, бывшего судью Апелляционного суда Днепропетровской области обвиняли в декларировании недостоверной информации; на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отсутствовали его электронные декларации об имущественном состоянии за 2015–2018 годы.

В суде выяснилось, что экс-судья распечатывал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнял ее, сканировал и отправлял на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом. Заполнять декларацию в электронном виде обвиняемый не хотел, опасаясь хищения персональных данных граждан. По этой причине он еще в 2013 году отказался от получения электронной цифровой подписи (ЭЦП).

“Подавать декларацию только в электронном виде с обязательным удостоверением ЭЦП – сужение прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. При исследовании доказательств коллегия судей ВАКС установила, что на обвиняемого законом возложена обязанность подать декларацию, но обязанности получать электронную цифровую подпись законодательство не предусматривает”, – сказано в сообщении.

Доказательства обвинения не подтверждают прямой умысел обвиняемого избежать подачи деклараций, отметили в антикоррупционном суде. Кроме того, не доказаны мотив и цель противоправного действия. В связи с этим коллегия ВАКС сняла с бывшего судьи все обвинения.

По сведениям LIGA.net, оправдан экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Александр Баранник.

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года.